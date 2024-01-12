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Лера Кудрявцева сообщила о расставании с мужем: «Алкоголь — зло»

Телеведущая Лера Кудрявцева ушла от мужа

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igor_makarov25/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила в Telegram-канале, что рассталась с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым.

«Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка», — написала звезда.

Кудрявцева отметила, что не намерена давать комментарии по поводу грядущего развода. Она попросила журналистов ее не беспокоить.

«Личное в публичное вынесла намеренно», — добавила телеведущая.

Кудрявцева и Макаров поженились в 2013 году. В 2018-м звезда родила дочь Машу. Чтобы малышка появилась на свет, ведущая воспользовалась процедурой ЭКО. Она рассказывала, что у нее получилось забеременеть только с третьей попытки.

У Кудрявцевой также есть сын Жан от брака с барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком. Телеведущая родила первенца в 1990 году.

В мае 2023 года Кудрявцева заявляла, что в их союзе с Макаровым все хорошо и нет разлада. По словам телеведущей, она выглядит и ведет себя моложе супруга, несмотря на разницу в возрасте. Теледива старше Макарова на 16 лет. Она называла мужа «нудноватым стариком», так как он – домосед.

Ранее Водонаева раскритиковала Решетову за несоблюдение мусульманских традиций.

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