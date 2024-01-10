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Ирина Горбачева назвала способ найти идеального мужчину

Актриса Горбачева заявила, что ей нужен не боящийся уязвимости мужчина

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Ирина Горбачева в беседе с блогершей Мадонной Мур назвала способ найти идеального мужчину. Выпуск интервью с Горбачевой опубликован на YouTube.

По словам Горбачевой, после развода с мужем Антоном Савлеповым ее остеопат предложила актрисе написать список пунктов, которые должны быть в ее идеальном мужчине. Когда Горбачева смогла написать только шесть, специалистка попросила расширить список до ста.

«Откровенный, не боящийся своей уязвимости, то есть не боящийся быть уязвимым. Эмоционально открытый человек. Человек с интересами, действующий», — рассказала Горбачева о качествах, которые ей удалось сформулировать.

Актриса отметила, что задание оказалось для нее очень трудным.

В середине июня 2023 года Ирина Горбачева подтвердила информацию о том, что развелась с украинским музыкантом Антоном Савлеповым. Слухи о расставании Горбачевой и Савлепова появились около года назад, когда бывших супругов перестали вместе замечать на публике. Сейчас актриса уточнила, что развелась с Савлеповым в частности по политическим причинам.

Ранее в Госдуме призвали не наказывать Шнурова за старое селфи в одном носке.

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