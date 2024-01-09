Поэта Льва Рубинштейна сбила машина в Москве. Об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил поэт и журналист Игорь Иртеньев.

Как указал Иртеньев, Рубинштейн находится в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в тяжелом состоянии. Поэту сделали операцию.

Информацию о госпитализации Рубинштейна также подтвердила дочь астрофизика Кронида Любарского Вероника в Facebook.

Льву Рубинштейну 76 лет. Поэт родился в 1947 году в Москве и стал выпускником филологического факультета Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова.

Рубинштейн начал свой литературный путь в 1960-х годах, и в течение десятилетия он стал одним из основоположников московского концептуализма.

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