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Поэта Льва Рубинштейна сбила машина в Москве

Поэта Льва Рубинштейна сбила машина в Москве, он госпитализирован

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Поэта Льва Рубинштейна сбила машина в Москве. Об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил поэт и журналист Игорь Иртеньев.

Как указал Иртеньев, Рубинштейн находится в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в тяжелом состоянии. Поэту сделали операцию.

Информацию о госпитализации Рубинштейна также подтвердила дочь астрофизика Кронида Любарского Вероника в Facebook.

Льву Рубинштейну 76 лет. Поэт родился в 1947 году в Москве и стал выпускником филологического факультета Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова.

Рубинштейн начал свой литературный путь в 1960-х годах, и в течение десятилетия он стал одним из основоположников московского концептуализма.

В конце декабря российский сценарист и поэт, заслуженный деятель искусств РФ Юрий Арабов ушел из жизни в возрасте 69 лет.

2 января российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, как стал участником дорожно-транспортного происшествия во время недавней гуманитарной поездки в зону специальной военной операции (СВО).

Ранее полиция установила личность водителя, который устроил массовое ДТП в Москве.

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