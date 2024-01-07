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Водонаева рассказала, с кем живет ее сын после развода

Телеведущая Водонаева заявила, что ее сын Богдан переехал к ней

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Телеграм-канал «VODA»

Телеведущая Алена Водонаева в своем Telegram-канале рассказала об изменениях в семье. Блогерша поделилась новостью, что ее 14-летний сын Богдан переехал к ней жить.

«После моих инсультов Богдан жил 2 недели у меня, 2 недели у своего отца. Нам всем был удобен такой формат, чтобы чуть-чуть меня разгрузить. С 2024 года загружаемся заново. Богдан снова живет только со мной и с папой будет видеться по выходным. Про третий инсульт шутить не буду», — написала Водонаева.

Телеведущая родила первенца от бизнесмена Алексея Малакеева, а через год после этого события супруги расстались. Водонаева говорила, что сохранила с бывшим мужем нормальные отношения ради ребенка.

За последние три года Водонаева пережила два инсульта. Последний приступ произошел в марте 2022 года, когда звезда находилась с близкими. Они вызвали скорую помощь, Водонаеву доставили в реанимацию. Звезда приняла решение отдать сына бывшему мужу на фоне проблем с ментальным здоровьем. В частности, после выписки из больницы у 41-летней телеведущей начались панические атаки.

«Я просыпаюсь по ночам от страха, а для меня после двух инсультов это опасно. Сына опять отдала отцу, поскольку вся семья сейчас пытается оградить его от суеты и хлопот. Я на сильных препаратах <...> Что вы хотите от меня, и почему я вообще должна перед вами отчитываться?» — объясняла Водонаева.

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