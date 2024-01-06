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Разин обвинил Сергея Лазарева и Рому Жукова в воровстве

Продюсер Разин назвал Лазарева коршуном за исполнение «Седой ночи» на французском

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Антон Круглов/РИА Новости

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин раскритиковал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Сергея Лазарева и Рому Жукова за исполнение песни коллектива.

Разин считает, что Лазарев и Жуков пытаются украсть творчество группы. Первый опубликовал на днях видео, в котором исполнил песню «Ласкового мая» «Седая ночь» на французском языке. Продюсер назвал артистов коршунами и шакалами.

«Все будет удаляться! Потому что, ну не имейте привычку воровать. Ну захотели — пришли к хозяину. Просто придите к хозяину, скажите: «Хотим у вас купить». И вам все дадут», — заявил продюсер.

В ноябре 2022 году Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске оставил в силе решение присвоить авторские права на песни группы «Ласковый май» Юрию Шатунову — теперь права на композиции коллектива отойдут семье певца. Разин все еще пытается обжаловать решение в Верховном суде РФ.

В декабре 2023-го Разин обратился в прокуратуру города Москвы, потребовав привлечь вдову Юрия Шатунова Светлану, директора певца Аркадия Кудряшева и Лидию Григорян к уголовной ответственности.

Ранее автор песни «По полюшку» Лапина пригрозила судом Любови Успенской.

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