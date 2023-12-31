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Шуфутинский и Чеботина пострадали от «отмены» гостей вечеринки Ивлеевой

Певец Шуфутинский не споет с Киркоровым новый совместный трек из-за отмены

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Алексей Майшев/РИА Новости

Певцы Люся Чеботина и Михаил Шуфутинский косвенно пострадали от «отмены» Филиппа Киркорова, хотя не участвовали в скандальной вечеринке Насти Ивлеевой. Об этом пишет mk.ru.

В новогоднюю ночь Киркорова вырезали практически из всех телешоу, вместе с ним должны были выступать дуэтом Люся Чеботина и Михаил Шуфутинский. При этом, по словам самого шансонье, совместный трек с Киркоровым должен был понравиться зрителям, так как артисты подготовили нечто особенное.

«Он меня заразил этой песней. Филипп мне сказал, что больше никого не представляет в этой композиции. Я послушал и согласился. Филипп — классный артист! Я сегодня получил удовольствие», — говорил Шуфутинский.

Однако презентовать хит в эфире не получится, так как сцены с Киркоровым вырезали. Совместной песни Киркорова и Чеботиной тоже не будет, однако артистка все-таки немного выиграла от «отмены» певца — она заменит музыканта на «Зимнем Show», которое пройдет в Москве 1 января.

Вечеринка блогера Насти Ивлеевой «Almost naked» прошла 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде: среди звездных гостей числились в том числе Собчак, Лолита, Киркоров и Билан.

Ранее Екатерина Мизулина обрадовалась «отмене» Киркорова после участия в вечеринке Ивлеевой.

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