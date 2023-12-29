Канделаки подтвердила, что звезда «Слова пацана» появится в ремейке «Ивана Васильевича»

Продюсер Тина Канделаки в своем Telegram-канале заявила, что в фильме «Иван Васильевич меняет все» снимутся и другие российские знаменитости на фоне «отмены» Филиппа Киркорова.

«Спасибо огромное Никите [Кологривому], он очень большой артист, спасибо Клаве Коке. За то, что поддержали нас и согласились на эту авантюру. Спойлер: это не финальный список артистов», — заверила Канделаки.

Она также опровергла появившиеся в СМИ слухи о том, что Кологривый снимался в новогоднем ремейке «Ивана Васильевича» по завышенному гонорару.

27 декабря гендиректор ТНТ Тина Канделаки сообщила, что финал фильма «Иван Васильевич меняет все» начали переснимать. По ее словам, пересъемка необходима для того, чтобы сделать картину более «острой и интересной».

Сцены, в которых участвовал Киркоров, переснимаются в срочном порядке. Артист должен был сыграть Людовика XVI, однако теперь эта роль досталась актеру Никите Кологривому. Смена актерского состава может быть связана с «голой» вечеринкой, в которой принял участие Киркоров.

Ранее Минкульт высказался о лишении Киркорова звания народного артиста РФ.