Ток-шоу «Закрытый показ» с Александром Гордоном вернется в эфир Первого канала. Об этом сообщает «Лента.ру».

Первый выпуск «Закрытого показа» стартует 20 января. В передаче Гордон и гости обсудят новый фильм. Название картины пока неизвестно.

«Из нового еще — постаревший ведущий. А так все на своих местах — живые споры, ирония и любовь к кино», — заявил Гордон.

«Закрытый показ» впервые показали в марте 2005 года. Пилотный выпуск программы был посвящен обсуждению фильма режиссерки Ренаты Литвиновой «Богиня: как я полюбила». Ведущей эпизода стала актриса Варвара Владимирова, впоследствии ее сменила Екатерина Мцитуридзе. С 2007 года шоу стал вести Александр Гордон.

В ноябре 2021 года вышел последний выпуск программы. В нем разговор шел о картине режиссера Холла Бартлетта «Генералы песчаных карьеров».

26 декабря стало известно, что программа «Большая разница» вернется в эфир без шоуменов Ивана Урганта и Александра Цекало. Ведущими передачи стали актеры Нонна Гришаева и Сергей Бурунов.

Ранее Ида Галич рассказала о свидании с Буруновым.