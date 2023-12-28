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«Я стала мегапопулярной»: Боня о своих доходах после пластической операции

Блогер Боня призналась, что просит 2 миллиона рублей за рекламу в сторис

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Victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Виктория Боня в интервью Сергею Косенко заявила, что после пластической операции «стала мегапопулярной».

«Сколько стоит реклама? Сейчас уже очень дорого, потому что появилось много запросов. Я стала мегапопулярной из-за пластической операции. И я беру допустим 2 миллиона за одну рекламу в сторис. Если бренд одежды, могу сделать за миллион-полтора. Я отбила полностью свою операцию давным-давно», — заверила Боня.

Она добавила, что имеет в России свой бренд косметики и кепок. К тому же Боня получает доход от рекламы и различных интеграций. При этом модель и блогер напомнила, что снималась в эпизодических ролях в кино. Боня убеждена, что может называть себя актрисой, так как у нее даже есть профиль на IMDB.

«Я по сути, могу смело называть себя актрисой. У меня за плечами десять ролей. Я снималась в клипах. Это тоже как актерская работа считается. У Билана там и других», — похвасталась блогер.

Боня в августе сделала блефаропластику за 20 миллионов рублей (операцию по изменению формы век или разреза глаз — «Газета.Ru»). По словам звезды, ей также случайно увеличили губы жиром, не предупредив об этом, но она ни о чем не жалеет. Блогерша отмечала, что пошла к хирургу Чиа Чи Као не для того, чтобы кардинально изменить внешность, а «продлить свою красоту».

Ранее Виктория Боня призналась, что вновь летит к своему пластическому хирургу.

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