Собчак поддержала Ивлееву: «Ты этого не заслуживаешь»

Журналистка Ксения Собчак оставила комментарий на странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) блогерши Насти Ивлеевой, выразив поддержку на фоне хейта из-за «голой вечеринки».

«Настя! Ты ничего этого не заслуживаешь! Мы все этого не заслуживаем. Просто мы живем в такое время. И его надо просто пережить. Я тебя люблю и я с тобой», — написала телеведущая.

Собчак добавила, что Ивлеева не одна. Она призналась, что у поддерживающих блогершу людей «нет права на громкий голос».

«Кричат другие голоса … Обнимаю тебя крепко-крепко. Все пройдет», — подытожила журналистка.

26 декабря Собчак в Telegram-канале извинилась перед теми, кого задел ее образ на «голой» вечеринке у блогерши Насти Ивлеевой.

«При всей своей любви к провокации и эпатажу, я прекрасно знаю: первое — под них всегда стоит аккуратно выбирать время (сейчас не оно) и второе — в некоторых моментах это был не эпатаж, а нелепая безвкусица. Другое дело, что это не планировалось как публичное заявление», — отметила телеведущая.

27 декабря Ивлеева опубликовала новое извинение за «голую» вечеринку и попросила второй шанс.

Ранее Рамзан Кадыров пригласил участников вечеринки Ивлеевой в университет спецназа.