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Вика Цыганова упала в обморок после спектакля для детей из ДНР

В Москве певица Цыганова упала в обморок после концерта в Кремлевском дворце

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Телеграм-канал «Mash»

Певица Вика Цыганова упала в обморок у Кремлевского дворца после спектакля-сказки для детей из новых регионов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Певицу пригласили поздравить детей из ДНР по окончании постановки, но когда артисты ушли с поклона, охрана объявила, что мероприятие завершено, и начала провожать посетителей.

Цыганова после этого почувствовала себя плохо из-за высокого давления. Очевидцы помогли ей устоять на ногах и не упасть на землю.

Накануне Вика Цыганова сообщила, что не будет смотреть традиционную программу «Новогодний голубой огонек».

«Я не буду смотреть эту пошлость, мне это не нужно абсолютно», — сказала она.

По мнению артистки, за последние 20 лет передача не стала лучше. Кроме того, теперь в ней принимают участие звезды, которые «не берут за душу и сердце», добавила артистка.

Ранее настоящий список Шиндлера выставили на продажу.

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