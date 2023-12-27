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Юрист высмеял миллиардный иск звезды «Бригады» к Ивлеевой

Адвокат Добровинский: иск на миллиард рублей к Ивлеевой – это смешно

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

По мнению адвоката Александра Добровинского иск к блогеру Анастасии Ивлеевой на 1 млрд рублей, который подал актер и продюсер сериала «Бригада» Алескандр Иншаков, выглядит смешным. Сумму иска придется обосновать в суде, а обещание авторов отправить деньги на благотворительность выглядят как попытка «подкупа», заявил юрист в эфире НСН.

Напомним, Иншаков подал в суд на миллиард рублей за организацию «голой» вечеринки, к иску присоединились 22 человека. Добровинский, который также защищает интересы певца Филиппа Киркорова, подчеркнул, что это было частное мероприятие.

«Это частная вечеринка, с которой появились какие-то фотографии. Можно обратиться против этих фотографий, они действительно могут кого-то ущемлять, но не более того. Против частной вечеринки, на которую никого не звали, — нет. Я пессимистично отношусь к перспективе того, что суд примет агрессивное решение в пользу истцов. Миллиард надо обосновать, и это смешно звучит. Мое мнение – это хайп», — сказал он.

В иске нельзя указывать, что взысканные деньги пойдут на благотворительные цели, так как это подкуп правосудия, добавил он.

«Деньги может получить только лицо, подававшее в суд, это 22 человека, которые подписали иск, а все остальное – от незнания юриспруденции и немножко оскорбление суда», — заключил Добровинский.

26 декабря Хамовнический суд принял иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей. истцы также просят запретить блогеру выступать и вести культурно-массовые мероприятия на территории России, включая корпоративы и рекламирование брендов. Шоумен Стас Барецкий призвал Иншакова «одуматься», отозвать иск к Ивлевой и перестать «гнобить девушку».

Ранее на скандальную «голую» вечеринку Ивлеевой отреагировали в Кремле.

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