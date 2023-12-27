Предпринимателя посадили на три года за избиение Павла Прилучного

Ленинградский районный суд города Калининграда вынес приговор предпринимателю Владимиру Семенову после повторного рассмотрения. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно, а его действия квалифицировали как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

21 ноября 2020 года Прилучный вступил в конфликт с владельцем ресторана в Калининграде. В результате Семенов нанес актеру не менее двух ударов руками и ногами по голове. Артист был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и переломом костей. Судебный процесс по уголовному делу начался 25 января 2022 года.

Прилучный требовал от Семенова более 4,4 млн рублей в счет компенсации ущерба. Также к бизнесмену был предъявлен иск на сумму 1,1 млн рублей компанией «А1 студио», которая занимается производством кинофильмов.

Тогда по решению суда предприниматель в качестве наказания должен был 1 год и 5 месяцев посещать исправительные работы за причинение тяжкого вреда по неосторожности, а также перечислять 15% зарплаты в доход государства.

В мае 2023 года калининградский областной суд отменил приговор Семенову. Судебная коллегия изучила дело и направило на повторное рассмотрение в ином составе.

Ранее сообщалось, что блогера Хилми признали виновным в распространении порнографии.