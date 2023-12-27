Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Предпринимателя посадили на три года за избиение Павла Прилучного

Избившего Прилучного предпринимателя приговорили к трем годам лишения свободы

close
100%
KION

Ленинградский районный суд города Калининграда вынес приговор предпринимателю Владимиру Семенову после повторного рассмотрения. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно, а его действия квалифицировали как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

21 ноября 2020 года Прилучный вступил в конфликт с владельцем ресторана в Калининграде. В результате Семенов нанес актеру не менее двух ударов руками и ногами по голове. Артист был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и переломом костей. Судебный процесс по уголовному делу начался 25 января 2022 года.

Прилучный требовал от Семенова более 4,4 млн рублей в счет компенсации ущерба. Также к бизнесмену был предъявлен иск на сумму 1,1 млн рублей компанией «А1 студио», которая занимается производством кинофильмов.

Тогда по решению суда предприниматель в качестве наказания должен был 1 год и 5 месяцев посещать исправительные работы за причинение тяжкого вреда по неосторожности, а также перечислять 15% зарплаты в доход государства.

В мае 2023 года калининградский областной суд отменил приговор Семенову. Судебная коллегия изучила дело и направило на повторное рассмотрение в ином составе.

Ранее сообщалось, что блогера Хилми признали виновным в распространении порнографии.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами