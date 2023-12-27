Шура начал угрожать блогеру Чиковани во время записи видео для матери

Блогер Виолетта Чиковани на вечеринке в честь дня рождения Алены Жигаловой подошла к певцу Шуре, чтобы записать видео для мамы. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Музыкант позировал вместе с блогером несколько секунд, после чего потребовал от Чиковани «нажать на кнопку» и рассердился. Спустя еще несколько секунд Шура начал уходить на улицу, но Чиковани попыталась его задержать. Певец пригрозил, что начнет драку с девушкой, если та от него не отстанет.

«Я тебя не уважаю, я тебе [морду] набью, ты мерзкая!» — высказался Шура.

В сентябре 2023 года блогер Валя Карнавал расплакалась на съемках нового сезона шоу «Битва поколений». Причиной слез звезды стало грубое поведение певца Шуры в ее адрес. Карнавал призналась, что ожидала услышать от артиста «совсем не то». Исполнитель заявил, что тиктокерша справилась «с напором» Ларисы Долиной. Поэтому он предложил доказать «дебилам», что блогерша имеет право оставаться в месте жюри.

Ранее стало известно об ухудшении здоровья певца Шуры.