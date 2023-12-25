Алексей Серебряков пришел на светскую премьеру с внучкой Агатой

Актер Алексей Серебряков пришел на светскую премьеру фильма «Великолепная пятерка» со своей внучкой Агатой. Об этом пишет kp.ru.

Агата родилась от дочери супруги Серебрякова Дарьи в 2018 году. Маленькая девочка послушно сидела у артиста на руках, пока он позировал фотографам на красной дорожке. Серебряков не раз говорил журналистам, что очень любит Агату и старается проводить с ней как можно больше свободного времени.

У Алексея Серебрякова трое детей. Он воспитывал дочь своей жены Марии от другого мужчины практически с рождения, а когда Дарье исполнился год, то артист официально стал ее отцом. Также у супругов двое приемных мальчиков — братья оказались в разных детских домах после того, как от них отказались родители, однако Алексей и Мария Серебряковы узнали об этом и в 2004 году усыновили Даниила, а через год забрали в семью Степана.

Артист с семьей в 2012 году улетел в Канаду. Он говорил, что переехал ради детей, которые смогли получить достойное образование, расширить горизонты и посмотреть мир. В 2021 году Алексей Серебряков вернулся в Россию.

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