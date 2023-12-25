Охлобыстин рассказал, что думает о Милоше Биковиче

Актер и бывший священник Иван Охлобыстин рассказал о работе в фильме «Холоп-2» с сербским артистом Милошем Биковичем. Его слова передает aif.ru.

«Он человек очень хороший, верный товарищ и истинный патриот своей родины. А это очень важное качество. Мы вот работаем вместе, и я вижу, как на съемочной площадке он отходит в сторону, слушает и смотрит выступления политиков, переживает…» — заявил звезда «Интернов».

Охлобыстин также назвал Биковича настоящим православным человеком, отметив его серьезное отношение к женщине.

«Он сейчас женился, слава Богу. У него прекрасная жена. Еще Милош высокий профессионал и понимает суть русской культуры. Иностранцу не всегда дается наша речь, русский язык довольно сложный», — добавил артист.

Милош Бикович в отношениях с юристкой Иваной Малич с 2022 года, однако о свадьбе пары до этого не сообщалось. В сентябре стало известно, что пара ждет ребенка. До романа с Малич Бикович на протяжении полутора лет состоял в романтических отношениях с актрисой Аглаей Тарасовой.

Ранее Охлобыстин вспомнил, как случайно избил Янковского.