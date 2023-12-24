Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

13-летняя блогерша Хаметова приобрела трехэтажный особняк

Блогерша Милана Хаметова купила себе дом в 13 лет

close
100%
milana_khametova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша-миллионщица Милана Хаметова заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что приобрела новый дом к Новому году.

«Самая заветная мечта, которая исполнилась в канун Нового года! В Деда Мороза я, конечно, верю, но в себя больше!» — призналась 13-летняя звезда.

Издание «СтарХит» подчеркнуло, что блогерша купила трехэтажный особняк. В 2023 году Хаметова вошла в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30», став самой молодой номинанткой. При этом точная сумма ее заработка неизвестна.

С 2020 года Хаметова сотрудничает с блогером Давой (настоящее имя — Давид Манукян). Тогда Манукян создал свой TikTok-хаус, в котором обучал молодых блогеров. Позднее к нему подключилась Хаметова, с которой Дава заключил эксклюзивный продюсерский контракт. В соцсетях Хаметова часто публикует музыкально-развлекательный контент, а в 2021-м блогерша записала песню «Умка», клип к которой набрал более 90 млн просмотров.

Недавно сообщалось, что Дава отказался комментировать слухи о романе с Бузовой. Манукян заявил, что не хочет обсуждать тему его личной жизни.

Ранее Шукшина намекнула о лишении родительских прав Киркорова.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами