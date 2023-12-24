13-летняя блогерша Хаметова приобрела трехэтажный особняк

Блогерша-миллионщица Милана Хаметова заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что приобрела новый дом к Новому году.

«Самая заветная мечта, которая исполнилась в канун Нового года! В Деда Мороза я, конечно, верю, но в себя больше!» — призналась 13-летняя звезда.

Издание «СтарХит» подчеркнуло, что блогерша купила трехэтажный особняк. В 2023 году Хаметова вошла в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30», став самой молодой номинанткой. При этом точная сумма ее заработка неизвестна.

С 2020 года Хаметова сотрудничает с блогером Давой (настоящее имя — Давид Манукян). Тогда Манукян создал свой TikTok-хаус, в котором обучал молодых блогеров. Позднее к нему подключилась Хаметова, с которой Дава заключил эксклюзивный продюсерский контракт. В соцсетях Хаметова часто публикует музыкально-развлекательный контент, а в 2021-м блогерша записала песню «Умка», клип к которой набрал более 90 млн просмотров.

Недавно сообщалось, что Дава отказался комментировать слухи о романе с Бузовой. Манукян заявил, что не хочет обсуждать тему его личной жизни.

Ранее Шукшина намекнула о лишении родительских прав Киркорова.