Полиция изъяла записи камер наблюдения с вечеринки Ивлеевой

Из московского клуба Mutabor, где проходила «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой изъяли записи с камер видеонаблюдения. Это сделали силовики, которые обыскивали здание на второй день скандального события, сообщает RT со ссылкой на сотрудников клуба.

Из-за обысков вечеринка началась позже, а гости стояли в очереди, сообщили в заведении. Им задержку объяснили «техническими сложностями». На втором дне вечеринки персонал следил за гостями, и при выявлении среди них журналистов, сообщал об этом в рабочий чат. Бармен клуба также заявил, что силовики были и на первом дне праздника.

Напомним, «голую» вечеринку Ивлеева устроила 20 декабря. Гостями стали Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита, Оксана Самойлова, Джиган, Ксения Собчак и многие другие. После этого депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить вечеринку, а в сети появился список звезд, которые осудили мероприятие.

Джиган ранее назвал вечеринку Ивлеевой «отвратным» мероприятием.