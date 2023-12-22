Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Полиция изъяла записи камер наблюдения с вечеринки Ивлеевой

RT: силовики изъяли записи с камер клуба Mutabor, где проходила вечеринка Ивлеевой

close
100%
_agentgirl_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Из московского клуба Mutabor, где проходила «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой изъяли записи с камер видеонаблюдения. Это сделали силовики, которые обыскивали здание на второй день скандального события, сообщает RT со ссылкой на сотрудников клуба.

Из-за обысков вечеринка началась позже, а гости стояли в очереди, сообщили в заведении. Им задержку объяснили «техническими сложностями». На втором дне вечеринки персонал следил за гостями, и при выявлении среди них журналистов, сообщал об этом в рабочий чат. Бармен клуба также заявил, что силовики были и на первом дне праздника.

Напомним, «голую» вечеринку Ивлеева устроила 20 декабря. Гостями стали Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита, Оксана Самойлова, Джиган, Ксения Собчак и многие другие. После этого депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить вечеринку, а в сети появился список звезд, которые осудили мероприятие.

Джиган ранее назвал вечеринку Ивлеевой «отвратным» мероприятием.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами