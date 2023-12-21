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Шура назвал Валю Карнавал лучшей молодой артисткой после скандала на шоу

Певец Шура заявил, что Валя Карнавал выросла в музыкальном плане

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МУЗ-ТВ

Певец Шура назвал в интервью с sib.fm блогершу Валю Карнавал лучшей молодой артисткой.

Шура уверил, что его слова — не сарказм. Он объяснил, что с момента конфликта с Ларисой Долиной Карнавал выросла в музыкальном плане. Артист считает, что тиктокерша «не теряла зря» времени – трудилась и работала над собой. Певец похвалил Карнавал за это.

«В 90-х меня захвалили, и к чему это привело? Я покатился на дно и приобрел зависимости, вот такая простая гениальность, с которой я не справился. И таких примеров в мире очень много. Когда тебя ругают — это дает силы и стимул быть лучше и расти. Если не дает, то ты не в той профессии», — рассказал исполнитель.

Шура заявил, что шоу-бизнес «безжалостен». По его мнению, бесконечная лесть и похвала приводят к регрессу. Певец также выделил Мию Бойку и Ваню Дмитриенко среди молодых артистов.

В сентябре 2023 года Карнавал расплакалась на съемках нового сезона шоу «Битва поколений». Причиной слез звезды стало грубое поведение певца Шуры в ее адрес. Карнавал призналась, что ожидала услышать от артиста «совсем не то». Исполнитель заявил, что тиктокерша справилась «с напором» Ларисы Долиной. Поэтому он предложил доказать «дебилам», что блогерша имеет право оставаться в месте жюри.

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