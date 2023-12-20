Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кэмерон Диас призвала не стыдить супругов с раздельными спальнями

Актриса Диас заявила, что живущие отдельно пары должны быть нормализованы

close
100%
Gene Blevins/MediaNews Group/Los Angeles Daily News via Getty Images

Актриса Кэмерон Диас призвала не стыдить супругов, выбирающих сон в раздельных спальнях и проживание в разных домах. Ее цитирует Page Six.

51-летняя звезда, которая с 2015 года замужем за гитаристом группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом, сказала, что для нее жизнь по разным домам предпочтительна.

«Для меня идеально было бы так: у меня мой дом, у тебя твой, у нас есть еще один общий. Я сплю в своей комнате, ты спишь в своей. И все хорошо. И в середине спальня, где мы работаем над нашими отношениями», — рассказала она.

По мнению Диас, живущие отдельно пары должны быть нормализованы.

«Я уже говорила об этом. Но вообще я так не живу, потому что у меня замечательный муж», — сказала она.

Накануне актриса Валерия Ланская призналась, что не считает необходимым заключать брачный договор.

Ранее Райан Гослинг записал новогоднюю версию песни из «Барби».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами