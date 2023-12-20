Кэмерон Диас призвала не стыдить супругов с раздельными спальнями

Актриса Кэмерон Диас призвала не стыдить супругов, выбирающих сон в раздельных спальнях и проживание в разных домах. Ее цитирует Page Six.

51-летняя звезда, которая с 2015 года замужем за гитаристом группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом, сказала, что для нее жизнь по разным домам предпочтительна.

«Для меня идеально было бы так: у меня мой дом, у тебя твой, у нас есть еще один общий. Я сплю в своей комнате, ты спишь в своей. И все хорошо. И в середине спальня, где мы работаем над нашими отношениями», — рассказала она.

По мнению Диас, живущие отдельно пары должны быть нормализованы.

«Я уже говорила об этом. Но вообще я так не живу, потому что у меня замечательный муж», — сказала она.

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