Представитель Анатолия Цоя рассказала о его состоянии после потери сознания

Победитель шоу «Маска», певец Анатолий Цой потерял сознание из-за перенапряжения организма. Об этом в беседе с «Пятым каналом» рассказала его пиар-менеджер Катерина Урлова.

По словам Урловой, в последнее время график Цоя был напряженным, но его здоровью ничто не угрожает. Он уже вернулся к работе.

«Видимо, эта была кратковременная потеря сознания от общего перенапряжения организма», — предположила пиар-менеджер певца.

Только к началу декабря, добавила Урлова, артист совершил более 100 перелетов по всему миру.

Цой упал в обморок во время съемок своего клипа на песню «Торнадо».

Во время записи танцевальных сцен состояние артиста ухудшилось, однако, на съемочной площадке изначально подумали, что это часть сценария. Директор Цоя сообщил, что после очередной записи дубля певец продолжал лежать на полу и не реагировал на команды режиссера. Сам певец признался, что правда почувствовал себя нехорошо и на несколько минут потерял сознание.

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