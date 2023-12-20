Ольга Бузова выиграла награду «икона стиля»

Певица и телеведущая Ольга Бузова выиграла награды «икона стиля» и ведущая года» на премии Fashion new year awards. Об этом сообщает mk.ru.

Бузова отметила, что уже три года подряд становится «иконой стиля». По ее мнению, такое событие «уже не случайность, а стабильность». Однако звезда призналась, что устала от гламурных нарядов. Во время своей речи на сцене она начала снимать с себя одежду.

«Знаете, что я хочу больше всего на свете? Во-первых, снять перчатки, в них неудобно, потому что я не могу держать телефон. Во-вторых, кейп (вид кардигана) жутко жмет и натирает подмышки», — заявила исполнительница.

Бузова отметила, что из-за работы ей приходится находиться на каблуках с утра до вечера. Певица отметила, что это очень тяжело. Артистка призналась, что мечтает о мужчине, который взял бы ее на руки и отнес домой. Затем телеведущая сняла туфли и вышла со сцены.

В декабре Бузова пожаловалась, что люди до сих пор шутят на тему ее вокальных способностей. Она заявила, что подобные приколы уже несмешные и неинтересные.

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