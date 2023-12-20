Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ольга Бузова выиграла награду «икона стиля»

MK: певица Бузова призналась, что устала от гламурных нарядов

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица и телеведущая Ольга Бузова выиграла награды «икона стиля» и ведущая года» на премии Fashion new year awards. Об этом сообщает mk.ru.

Бузова отметила, что уже три года подряд становится «иконой стиля». По ее мнению, такое событие «уже не случайность, а стабильность». Однако звезда призналась, что устала от гламурных нарядов. Во время своей речи на сцене она начала снимать с себя одежду.

«Знаете, что я хочу больше всего на свете? Во-первых, снять перчатки, в них неудобно, потому что я не могу держать телефон. Во-вторых, кейп (вид кардигана) жутко жмет и натирает подмышки», — заявила исполнительница.

Бузова отметила, что из-за работы ей приходится находиться на каблуках с утра до вечера. Певица отметила, что это очень тяжело. Артистка призналась, что мечтает о мужчине, который взял бы ее на руки и отнес домой. Затем телеведущая сняла туфли и вышла со сцены.

В декабре Бузова пожаловалась, что люди до сих пор шутят на тему ее вокальных способностей. Она заявила, что подобные приколы уже несмешные и неинтересные.

Ранее Диана Арбенина пожаловалась на ошибку в аэропорту.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами