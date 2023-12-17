Мультипликатор Норштейн: режиссер Иоселиани представлял в кино человеческое достоинство

Скончавшийся режиссер и поэт Отар Иоселиани представлял в кинематографе человеческое достоинство, заявил в беседе с «Газетой.Ru» советский и российский режиссер мультипликационного кино Юрий Норштейн. По его словам, они с Иоселиани были знакомы больше 45 лет.

«Для меня это ужасное сообщение, потому что все время думаешь, что может быть пройдет, проскочит. Но вот не получилось, ресурс организма исчерпался. Отар как режиссер, как личность, представлял в кинематографе человеческое достоинство. Вообще, искусство должно постоянно об этом напоминать человеку, но что-то получается плохо. У Отара эта тема из фильма идет. Впечатление, что он делал одно кино, потому что сквозь фильмы проходила его личность. Я думаю, что это главное качество его. Он, конечно, хорошо знал историю культуры, искусств. Много читал — в его памяти было много литературы. Для меня было полной неожиданностью, когда я узнал, что Маяковский — один из его любимых поэтов. Это я прочитал в интервью, где он сходу напропалую цитирует Маяковского. А еще мы с ним очень сошлись на переводах стихов с испанского и португальского. И даже получилось так, что мы с ним переговаривались одними и теми же стихами», — сказал Норштейн.

Народный артист признался, что в последнее время не перезванивался с Отаром Иоселиани, а поддерживал с ним контакт через его друга, журналиста Юрия Роста.

«Он (Юрий Рост. — «Газета.Ru») с ним был на связи. Все рассказывал мне о нем и даже показывал фотографии Отара из Тбилиси. Вообще, у нас с Отаром начались такие непрофессиональные отношения в 1977 году. С этого времени мы с ним очень породнились на взглядах на искусство, на жизнь, в понимании, что такое кинематограф. И просто человеческие беседы за столом — это было, может быть, больше, чем любой кинематограф», — заключил Норштейн.

Советский, грузинский, французский кинорежиссер и сценарист Отар Иоселиани скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщил фотограф и журналист Юрий Рост в своем Telegram-канале.

Иоселиани — народный артист Грузинской ССР, это звание ему присвоили в 1984 году. В 1980 году режиссер эмигрировал во Францию и там продолжил заниматься кинематографией. За свои работы был награжден многими премиями, в их числе «Ника», «Серебряный медведь». Среди наиболее известных фильмов Иоселиани картины «Листопад», «Жил певчий дрозд», «Пастораль», «Утро понедельника», «Охота на бабочек».

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