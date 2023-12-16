Анна Хилькевич расплакалась в день рождения дочери: «Не повторит мою боль»

Актриса Анна Хилькевич записала видеообращение в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в день рождения дочери Арианны.

«Так хочется передать ей свой опыт, хочется показать ей жизнь так, чтобы она не совершала моих ошибок. Я не хочу, чтобы она шла по моему пути. Но я не знаю, как это сделать. Я очень надеюсь, что она не повторит мою боль. Доченька, я очень хочу, чтобы твоя дорога к твоему счастью была легче, чем у меня», — сказала Хилькевич со слезами на глазах.

Она поблагодарила дочь, которой исполнилось восемь лет, за мотивацию к изучению детской психологии и открытию детского сада. Хилькевич назвала свою дочь уникальной и многогранной личностью. По словам актрисы, Арианна, несмотря на свой возраст, может «стиснуть зубы» в нужный момент и проявить силу воли.

Артистка с 2015 года замужем за бизнесменом Артуром Волковым. У пары две дочери: старшей девочке Арианне восемь лет, а младшей Марии пять лет. Звезда «Универа» признавалась, что с супругом неоднократно обсуждала возможность усыновления детей, и он поддержал ее желание «сделать счастливым» еще одного ребенка.

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