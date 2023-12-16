Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Анна Хилькевич расплакалась в день рождения дочери: «Не повторит мою боль»

Актриса Анна Хилькевич выразила надежду, что дочь не пойдет по ее стопам

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Актриса Анна Хилькевич записала видеообращение в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в день рождения дочери Арианны.

«Так хочется передать ей свой опыт, хочется показать ей жизнь так, чтобы она не совершала моих ошибок. Я не хочу, чтобы она шла по моему пути. Но я не знаю, как это сделать. Я очень надеюсь, что она не повторит мою боль. Доченька, я очень хочу, чтобы твоя дорога к твоему счастью была легче, чем у меня», — сказала Хилькевич со слезами на глазах.

Она поблагодарила дочь, которой исполнилось восемь лет, за мотивацию к изучению детской психологии и открытию детского сада. Хилькевич назвала свою дочь уникальной и многогранной личностью. По словам актрисы, Арианна, несмотря на свой возраст, может «стиснуть зубы» в нужный момент и проявить силу воли.

Артистка с 2015 года замужем за бизнесменом Артуром Волковым. У пары две дочери: старшей девочке Арианне восемь лет, а младшей Марии пять лет. Звезда «Универа» признавалась, что с супругом неоднократно обсуждала возможность усыновления детей, и он поддержал ее желание «сделать счастливым» еще одного ребенка.

Ранее Ольга Бузова пожелала, чтобы ее кавалер занимался серьезными делами.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами