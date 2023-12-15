Патти Смит прокомментировала сообщения о внезапной госпитализации

Рок-певица Патти Смит прокомментировала сообщения о своей внезапной госпитализации в Италии. Фото из больницы в окружении врачей она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

76-летняя Смит выписалась из больницы в Болонье, куда попала накануне собственного концерта в городе.

«Я благодарю персонал больницы за помощь и поддержку. Простите, что пришлось отменить концерты в Болонье и Венеции. Я вернусь и с удовольствием выполню обязательства. Спасибо и всем медикам мира, спешащим на помощь, особенно тем, кто самоотверженно работает под огнем», — написала она.

Сейчас Патти Смит, по ее словам, отдыхает — как ей и посоветовали врачи.

О госпитализации Патти Смит стало известно 13 декабря.

Патти Смит гастролировала по Италии в течение последних двух недель, следующим городом в ее туре должна была стать Венеция. В конце декабря у Патти Смит запланированы концерты в США.

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