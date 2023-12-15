Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Патти Смит прокомментировала сообщения о внезапной госпитализации

Певица Патти Смит опубликовала фото из больницы

close
100%
thisispattismith/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рок-певица Патти Смит прокомментировала сообщения о своей внезапной госпитализации в Италии. Фото из больницы в окружении врачей она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

76-летняя Смит выписалась из больницы в Болонье, куда попала накануне собственного концерта в городе.

«Я благодарю персонал больницы за помощь и поддержку. Простите, что пришлось отменить концерты в Болонье и Венеции. Я вернусь и с удовольствием выполню обязательства. Спасибо и всем медикам мира, спешащим на помощь, особенно тем, кто самоотверженно работает под огнем», — написала она.

Сейчас Патти Смит, по ее словам, отдыхает — как ей и посоветовали врачи.

О госпитализации Патти Смит стало известно 13 декабря.

Патти Смит гастролировала по Италии в течение последних двух недель, следующим городом в ее туре должна была стать Венеция. В конце декабря у Патти Смит запланированы концерты в США.

Ранее Анна Заворотнюк рассказала о состоянии тяжело больной матери.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами