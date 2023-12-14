Алена Водонаева оценила поцелуй с бывшим возлюбленным Бузовой

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева назвала в шоу «Злые языки» классным поцелуй с блогером Давидом Манукяном (Давой).

Водонаева и Манукян поцеловались во время съемок шоу «Наследники и самозванцы». Блогерша уточнила, что они состоят в сугубо дружеских отношениях.

«Это просто был фан. Целуется он классно. Я точно помню, очень чувствует... Говорят, мужчина как танцует, так и целуется», — поделилась телеведущая.

Давид Манукян получил известность после романа с певицей Ольгой Бузовой. Бузова и Дава встречались с 2019 по 2021 год. Артистка рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Манукяна в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.

После участия в шоу «Сокровища императора» Дава снова подписался на социальные сети Бузовой, чем спровоцировал слух о возобновлении романа с певицей.

23 ноября Бузова пошутила, что Манукян скучает по ней. Это случилось после того, как в сети опубликовали ролик, в котором Дава исполняет в караоке композицию певицы «Водица».

На слухи о возобновлении романа с Манукяном Бузова ответила, что у нее нет времени жить воспоминаниями.

Ранее Люся Чеботина раскритиковала Даву за фото без одежды.