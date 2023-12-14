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Эксперт моды раскрыл, что стоит за сотрудничеством Канье Уэста и Гоши Рубчинского

Fashion-критик Белов: коллаборация Рубчинского и Канье Уэста – это не просто хайп

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Imago/Ron Sachs / CNP /MediaPunc/Global Look Press

Приглашение американским рэпером Канье Уэстом российского дизайнера Гоши Рубчинского к совместной работе не связано с хайпом, считает эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов. Несмотря на любовь обоих звезд к эпатажу в своих сферах, их сотрудничество в первую очередь обусловлено творчеством, заявил он в интервью НСН.

Приглашение Канье Уэста эксперт назвал громким событием в мире моды, отметив, что в этом есть элемент пиара, так как говорить о подобном событии будут долго.

«Но, я думаю, что это главным образом не хайп, а то, что творческие люди друг друга нашли. Рубчинский — талантливый дизайнер, который не выпускает одежду высокой моды, а работает именно с современными трендами, — добавил Белов. — То, что случилось — скрестились два творческих человека, которые хотят вместе делать что-то интересное».

Одежду российского дизайнера критик отнес к «очень специфичной» и эпатажной нише, подчеркнув, что носить подобные наряды готовы далеко не все. Однако на модных тенденциях подобное сотрудничество не скажется, считает эксперт.

«Будет небольшой шаг в сторону ответвления не всем понятной моды», — добавил он.

Комментируя необычные наряды Канье Уэста и его жены Бьянки Цензори, он отметил, что так они стараются привлечь к себе внимание «специфичных людей», которые любят делать вызов обществу.

Напомним, Гоша Рубчинский стал главным дизайнером бренда одежды Канье Уэста Yeezy. Стилист и телеведущий Владислав Лисовец считает, что коллаборацию ждет большой успех. По его мнению, ставший повторяться бренд Yeezy с приходом российского дизайнера вернет свои позиции.

Ранее жена Уэста Цензори высмеяла на публике его бывшую супругу Ким Кардашьян.

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