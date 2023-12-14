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Патти Смит госпитализирована в Италии

В Болонье госпитализирована рок-певица Патти Смит

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Mirko Fava/IMAGO/Global Look Press

Американская рок-певица и поэтесса Патти Смит госпитализирована в Италии. Об этом сообщает People.

76-летняя Смит должна была выступить в Театре Дузе в Болонье, однако почувствовала себя плохо.

«С великим сожалением информируем почтенную публику о том, что концерт Патти Смит не состоится из-за внезапной болезни, сразившей артистку», — говорится в заявлении площадки.

Патти Смит гастролировала по Италии в течение последних двух недель, следующим городом в ее туре должна была стать Венеция. В конце декабря у Патти Смит запланированы концерты в США.

Накануне актриса Лариса Лужина сообщила, что находится в госпитале имени Вишневского.

Лужина не упомянула, почему была госпитализирована, но отметила, что с ней все в порядке. Артистка призналась, что чувствует себя «более-менее».

Ранее в Ереване блогерша Финесс попыталась сбежать от следствия через окно.

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