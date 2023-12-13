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Виктория Лопырева не выполнила «секретную договоренность» и задолжала около €80 тысяч

SHOT: телеведущая Лопырева задолжала €77 тысяч за отдых в отеле Дубая

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lopyrevavika/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Телеведущая и блогер Виктория Лопырева задолжала дубайской компании €77,3 тысячи за отдых в местном отеле. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, Лопырева четыре месяца жила бесплатно в Rixos Belek по «некоторой договоренности», а платила за проживание дубайская компания ENTINBERG GROUP. Отдых по системе «все включено» обошелся фирме в €77,3 тысячи даже при условии, что телеведущая не выполнила «секретную договоренность».

Через некоторое время оплатившая Лопыревой отдых компания так ничего и не получила, а потому продала долг телеведущей ООО «ХИМЕКС». Юристы российской фирмы потребовали от блогера деньги с процентами, но суд отказался удовлетворить иск, сославшись на отсутствие доказательств. Теперь «ХИМЕКС» планирует обращаться в вышестоящие инстанции.

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