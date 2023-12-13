Тур Тейлор Свифт вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый прибыльный

Мировой тур Тейлор Свифт «The Eras» вошел в Книгу рекордов Гиннесса по количеству кассовых сборов за всю историю. Об этом сообщает Guinness World Records.

Тур превысил доход в $1 млрд, побив предыдущий рекорд Элтона Джона (939 $млн) — тогда певец пять лет ездил с прощальными концертами по всему миру. «The Eras Tour» Тейлор Свифт, в свою очередь, начался в марте 2023 года и завершится в декабре 2024.

Сайт подчеркивает, что на данный момент концертный тур Свифт заработал в два раза больше двух «Renaissance World Tour» певицы Бейонсе.

29 июля сообщалось, что фанаты Тейлор Свифт вызвали рекордную сейсмическую активность на ее концерте в Сиэтле. Она оказалась сопоставима с землетрясением магнитудой 2,3.

6 декабря журнал Time назвал Тейлор Свифт человеком года. Исполнительница обошла голливудских забастовщиков, Барби, короля Карла III и Владимира Путина в этой борьбе.

Time присуждает это звание человеку, группе или концепции, которые оказали наибольшее влияние на мир в течение предыдущих 12 месяцев. Появившись в 1920-х годах как маркетинговый трюк, премия продолжает вызывать ажиотаж, в то время как еженедельные печатные журналы пытаются сохранить свою актуальность.

Ранее бывшая участница «Голос. Дети» рассказала о конкуренции на шоу.