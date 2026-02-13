Размер шрифта
Общество

Появились подробности массового отравления детей с инвалидностью на Алтае

ТАСС: в центре для детей на Алтае находился 31 ребенок в момент вспышки инфекции
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В реабилитационном центре для несовершеннолетних в Алтайском крае в момент вспышки кишечной инфекции находился 31 ребенок. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на учреждение.

«Взяли мазки, после четырех [часов] будет известно, кто носитель, пока все в подвешенном состоянии», — сказали там.

В Минздраве региона агентству сообщили, что двое детей — в состоянии средней степени тяжести.

«11 детей госпитализированы в инфекционное отделение больницы скорой медицинской помощи №2 [в Барнауле]. Два ребенка в состоянии средней степени тяжести, остальные — легкая степень», — сказали там.

В пресс-службе прокуратуры Алтайского края сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Сотрудникам ведомства предстоит, в том числе, дать оценку соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, безопасности при оказании услуг организацией. Ход расследования находится на контроле ведомства.

Об инциденте стало известно 13 февраля. В министерстве социальной защиты региона сообщили, что из центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в Первомайском районе Алтайского края госпитализировали 11 воспитанников с признаками кишечной инфекции.

Ранее норовирус стал причиной отравления туристов в Шерегеше.
 
