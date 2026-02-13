Размер шрифта
В Киеве пьяный дезертир ВСУ подорвал гранату в квартире

В Киеве дезертир из ВСУ взорвал гранату в квартире во время застолья
В Киеве военнослужащий Вооруженных сил Украины, самовольно оставивший часть, взорвал гранату во время застолья в одной из квартир. Об этом сообщила киевская полиция на своем сайте.

Как отмечается в сообщении, дезертир пришел в гости к товарищу, где они вместе с компанией из семи человек распивали спиртные напитки.

«В дальнейшем, во время внезапно вспыхнувшего конфликта, мужчина взорвал на кухне гранату Ф-1», — пояснили в полиции.

В результате происшествия владелец квартиры получил травмы, не совместимые с жизнью, еще один из гостей с ранениями был госпитализирован. Подозреваемый скрылся с места, но позже был задержан. На данный момент военнослужащий находится в больнице под охраной, потому что тоже получил осколочные ранения ноги. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

14 января в Киеве в хостеле мужчина взорвал гранату во время конфликта с соседом по комнате. В результате инцидента никто не пострадал, 42-летний сосед успел спрятаться в другой комнате. Подозреваемый в покушении задержан.

Ранее на западе Украины мужчина взорвал гранату во время остановки автомобиля полицейскими.
 
