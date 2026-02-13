В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру

Antara: пять извержений вулкана Семеру произошло в Индонезии за сутки

Вулкан Семеру в индонезийской провинции Восточная Ява пять раз извергался за последние сутки. Об этом сообщает агентство Antara.

Наиболее мощный выброс пепла произошел в 05:36 по местному времени (01:36 мск). Пепел поднялся на высоту до 1 тысячи метров над вершиной вулкана и распространился к северо-востоку.

Власти Индонезии призвали жителей воздержаться от активности в радиусе 500 метров от русла реки Бесук Кобокан, предупредив о риске схода раскаленных облаков и лавовых потоков.

