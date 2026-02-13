Для семьи звезды «Ручья Доусона» собрали два миллиона долларов за сутки

После кончины актера Ван Дер Бика для его семьи собрали два миллиона долларов

Краудфандинговый счет, открытый для семьи американского актера Джеймса Ван Дер Бика превысил $2 млн всего за сутки после его кончины. Это следует из данных платформы GoFundMe.

Страницу организовали семьи, а жена Ван Дер Бика, Кимберли, указана в качестве получателя помощи. Среди пожертвований — ежемесячная выплата в размере $2,5 тысяч от актрисы Зои Салдана. Режиссер Стивен Спилберг и его жена, актриса Кейт Кэпшоу, также пожертвовали $25 тысяч.

Ван Дер Бик заключил брак со своей супругой в 2010 году, у них шестеро общих детей: дочери Оливия, Аннабель, Эмилия и Гвендолин, а также сыновья Джошуа и Джереми. Согласно заявлению на сайте GoFundMe, Кимберли и детей ждет неопределенное будущее, и пожертвования пойдут на оплату счетов.

«Расходы на медицинское обслуживание Джеймса и продолжительную борьбу с раком привели к тому, что семья осталась без средств. Они прилагают все усилия, чтобы остаться в собственном доме и обеспечить детям возможность продолжить образование и сохранить хоть какую-то стабильность в это невероятно трудное время», — говорится на краудфандинговой странице.

При жизни актера Ван Дер Бики уже обращались за финансовой поддержкой к общественности. В 2025 году Джеймс Ван Дер Бик объединился с онлайн-аукционом Propstore, чтобы предоставить поклонникам возможность приобрести некоторые из его самых ценных памятных вещей.

Джеймса Ван Дер Бика не стало 11 февраля 2026 года, на протяжении трех лет он боролся с колоректальным раком. «Газета.Ru» рассказала о жизни и карьере артиста.

Ранее в Рязани не стало актрисы из сериалов «Интерны» и «Папины дочки» Галины Федоровой.