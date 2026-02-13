В Пакистане произошло землетрясение

Подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксировали в центральной части Пакистана. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По информации оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 09:20 (мск) сейсмического явления находился в 90 км северо-западнее города Шахдадкот.

По интенсивности в эпицентре землетрясение оценивается как «разрушительное».

Геологическая служба США оценила магнитуду сейсмического явления в 5,5. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

12 февраля землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Тайваня. Специалисты зафиксировали подземные толчки в 6:27 по местному времени (1:27 мск). Эпицентр природного катаклизма находился на расстоянии 180 км от города Хэнчунь, в котором проживают более 31 тыс. человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 15 км.

В ночь на 10 февраля в Краснодарском крае произошло сильное землетрясение.

Ранее в Камчатском крае отменили режим ЧС, введенный после мощного землетрясения в июле 2025 года.