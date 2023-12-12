Бьянка ответила матом на обвинения в использовании фотошопа

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, возмутилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обвинениям в использовании фотошопа.

В социальных сетях Бьянки недоброжелатели заявили, что исполнительница пользовалась программой для редакции внешности в своем новом сниппете. Сниппет — это отрывок из клипа, которые создан с целью анонсировать грядущую композицию. Певица выпустила ролик, в котором показала свою фигуру в сингле с Мари Краймбрери.

Липницкая высказалась матом в адрес таких обвинений и опровергла использование фотошопа в сниппете. Звезда объяснила, что начала следить за собой последний год, поэтому на кадрах выглядит подтянутой.

«В какой деревне вы живете?! Я просто набралась терпения, силы воли и дисциплины и стала еще моложе, красивее и худее, чем 10 лет назад. Зависть — плохое чувство», — отметила певица.

В декабре 2022 года Бьянка призналась, что поправилась на 30 килограммов из-за гормонального сбоя. С тех пор она ведет борьбу с лишним весом. Певица соблюдает диету и занимается спортом.

В июне Липницкая сообщила, что похудела на шесть килограммов за три недели.

Ранее актриса Дрожжина стала весить меньше 40 килограммов.