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Юрий Антонов не выступит на новогоднем концерте в Москве из-за проблем с ногами

Певец Антонов заявил, что не планирует выступать на новогоднем концерте в Москве

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Павел Бедняков/РИА Новости

Певец Юрий Антонов сообщил в беседе с msk1.ru, что не планирует выступать на новогоднем концерте в Москве.

Антонов объяснил, что не будет петь на концертах из-за проблем с ногами. Однако артист уточнил, что будет принимать участие во многих съемках для телепередач.

«Я уже так устал, что концерты для меня не так важны. [Во время выступления на шоу «Дуэты»] стоять было не трудно, а неудобно. Нога болит у человека, что уж поделать. Если я сел на стул, то это уже половина Антонова получается?» — рассказал музыкант.

Друг Антонова бизнесмен Андрей Ковалев уточнил, что у певца постоянно болят ноги. По словам предпринимателя, артист перенес несколько операций.

В декабре сообщалось, что Антонову было трудно стоять во время выступления на телешоу. Артист начал петь сидя на шоу «Дуэты».

В первом выпуске 3-го сезона вокального шоу Антонов начал выступление со своего хита «Зеркало», ближе к концу номера к нему вышла певица Алсу, после чего Антонов поднялся и, опираясь на коллегу, завершил номер.

Ранее продюсер Сергей Лавров назвал Юрия Антонова самым капризным артистом.

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