Вован и Лексус снимут сериал о себе

Российские пранкеры Вован и Лексус (настоящие имена Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) снимут сериал по мотивам своей деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Столярова, высказавшегося на площадке выставки-форума «Россия».

«И книги, соответственно, тоже должны появиться. Просто времени сейчас на все не хватает. Снимаем программы на телевидении, записываем новые материалы, ходим на мероприятия», — рассказал он.

Книга, уточнил Столяров, может появиться уже в ближайшие годы.

«В ближайшие годы, я думаю, мы ее напишем. Мы сделали так, что пока история не закончилась, еще пока рано писать окончательные мемуары, давайте дождемся чего-то более итогового», — заключил он.

В начале декабря российские пранкеры разыграли премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере. Тот в ходе разговора заявил, что в конфликте между Россией и Украиной следует искать дипломатические пути урегулирования.

До этого на розыгрыш Вована и Лексуса, представившихся во время телефонного разговора «африканским политиком», попался вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, как поддерживает молодых артистов.