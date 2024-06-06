Два украинских беспилотника сбили в Белгородской области

Два беспилотника Вооруженных сил Украины уничтожены в Белгородской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

«Около 10:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что беспилотники были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

До этого в городе Грайвороне в Белгородской области объявили воздушную тревогу.

Утром 6 июня беспилотники ВСУ атаковали село Грузское в Белгородской области и сбросили взрывчатку на сельскохозяйственное предприятие. В результате атаки повреждения получили два автомобиля.

Помимо этого, БПЛА атаковал нефтебазу в Старооскольском городском округе.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.