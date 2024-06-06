«Сильнейшая ведьма» России частично признала вину по делу об экстремизме

Руководитель оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елена Суликова, известная также под псевдонимом Алена Полынь, частично признала вину по делу об экстремизме во время судебного заседания. Об этом сообщает ТАСС.

«Частично признаю свою вину», — сказала Полынь.

6 июня Суликовой должны избрать меру пресечения. Следствие просит заключить женщину под стражу.

5 июня Следственный комитет России предъявил Алене Полынь обвинение в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих.

По данным СК, с января 2020 по декабрь 2023 года женщина продавала и распространяла экстремистскую литературу, в которой содержались призывы к осуществлению насильственных действий в отношении представителей Русской православной церкви. Суликову задержали в ее подмосковном доме. Предварительно было установлено, что члены организации предоставляли гражданам псевдорелигиозные услуги.

Ранее ТНТ опроверг участие Суликовой в шоу «Битва экстрасенсов».