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Российские военные ударили по району, откуда ВСУ обстреливают Энергодар

Лебедев: ВС России обстреляли позицию ВСУ, с которой атаковали Энергодар

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные ударили по району, откуда Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали Энергодар и ЗАЭС. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он отметил, что ВС России ударили по селу Марьевка в Днепропетровской области, который находится рядом с городом Марганец. Источники отметили, что ВСУ использовали позиции в этом районе для обстрела ЗАЭС.

Подпольщик подчеркнул, что на прибрежной зоне Днепра в Днепропетровской области мирным гражданам нельзя находиться.

До этого в подполье заявили об ударе по подконтрольному ВСУ Херсону. Удар был нанесен по недействующему строительному гипермаркету, отметил Лебедев. По его словам, здание «детонировало и горело сизым пламенем». Агентство предполагает, что речь идет о складе боекомплекта.

В конце мая заместитель главы Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха признал, что украинские военные частично покинули город Волчанск. В настоящее время ВСУ контролируют лишь около 60% территории населенного пункта, уточнил представитель властей.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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