Индонезия продолжит убеждать президента Украины Владимира Зеленского пойти навстречу мирным переговорам для урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил министр обороны и избранный президент страны Прабово Субианто, передает РИА Новости.

По информации агентства ANTARA, 6 июня Субианто доложил действующему президенту Индонезии Джоко Видодо о своей встрече с украинским лидером на форуме «Диалог Шангри-Ла», который прошел в Сингапуре в минувшие выходные.

По словам Субианто, в ходе встречи он «пытался убедить Зеленского, предлагая услуги Индонезии, чтобы помочь добиться прекращения огня», однако тот «не согласился» с инициативой.

«Мы продолжим попытки», — заявил Субианто.

6 июня сообщалось, что Зеленский недоволен тем, что Китай воспринимает Киев исключительно как инструмент Соединенных Штатов.

2 июня украинский лидер заявил, что Китай является инструментом в руках президента России Владимира Путина.

Ранее в Британии заявили, что мирный саммит Зеленского терпит крах.