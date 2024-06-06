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В Шереметьево задержали кубинца, который привез в Россию 150 сигар

Гражданина Кубы, прилетевшего в Россию с запасом сигар, задержали в Шереметьево

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ФТС России

Таможенники задержали кубинца с сигарами в аэропорту Шереметьево, сообщили в пресс-службе ФТС России.

Пассажир с запасом кубинских сигар прилетел в Москву с острова Кайо-Коко у северного побережья Кубы. Сначала на багаж 60-летнего мужчины обратил внимание служебный лабрадор по кличке Мартин.

Затем чемодан иностранца вскрыли инспекторы и нашли внутри две коробки COHIBA и два полиэтиленовых пакета с сигарами без маркировки. Всего 150 сигар, стоимостью в 400 тыс. рублей. Однако закон, как уточнили в пресс-службе ведомства, разрешает ввозить в РФ не более 50 сигар.

Теперь кубинцу грозит уголовное разбирательство по делу о контрабанде.

Ранее туристка пыталась провезти в карманах куртки 13 кг наркотиков.

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