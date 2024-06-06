В Кремле «поддержали» талантливые карикатуры на Путина

Президенту России Владимиру Путину показывают некоторые карикатуры, которые рисуют на него в СМИ, однако глава государства видит только работы от талантливых авторов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Очень много однотипных и малоталантливых работ. Талантливые [карикатуры на Путина] мы обязательно показываем [президенту]», — отметил он.

Так представитель Кремля ответил на вопрос одного из журналистов на пресс-коле о том, почему он не показывает главе государства карикатуры на него, публикуемые в западных изданиях.

Вечером 5 июня во время встречи с главами информационных агентств Путин отреагировал на вопрос о карикатурах с его участием, которые публикуют на Западе.

Российский лидер поддержал эти публикации. По словам президента, так его будут бояться на Западе из-за того, какой образ ему рисуют в этих произведениях.

В 2021 году на пресс-конференции Путин отвечал, что поддерживает свободу самовыражения художников, но также выразил уверенность, что у нее все равно должны быть границы. Президент в том числе посчитал, что оскорбления в адрес пророка Мухаммеда не являются свободой творчества.

Ранее москвичка донесла на своего 20-летнего соседа за карикатуру с Путиным в соцсетях.