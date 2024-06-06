Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле «поддержали» талантливые карикатуры на Путина

Песков заявил, что Путину показывают только талантливые карикатуры на него

close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президенту России Владимиру Путину показывают некоторые карикатуры, которые рисуют на него в СМИ, однако глава государства видит только работы от талантливых авторов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Очень много однотипных и малоталантливых работ. Талантливые [карикатуры на Путина] мы обязательно показываем [президенту]», — отметил он.

Так представитель Кремля ответил на вопрос одного из журналистов на пресс-коле о том, почему он не показывает главе государства карикатуры на него, публикуемые в западных изданиях.

Вечером 5 июня во время встречи с главами информационных агентств Путин отреагировал на вопрос о карикатурах с его участием, которые публикуют на Западе.

Российский лидер поддержал эти публикации. По словам президента, так его будут бояться на Западе из-за того, какой образ ему рисуют в этих произведениях.

В 2021 году на пресс-конференции Путин отвечал, что поддерживает свободу самовыражения художников, но также выразил уверенность, что у нее все равно должны быть границы. Президент в том числе посчитал, что оскорбления в адрес пророка Мухаммеда не являются свободой творчества.

Ранее москвичка донесла на своего 20-летнего соседа за карикатуру с Путиным в соцсетях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами