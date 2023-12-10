Продюсер Лавров раскрыл самого капризного артиста в России

Продюсер Сергей Лавров заявил в беседе с «Абзацем», что самым капризным артистом российской эстрады из «старой школы», по его мнению, можно назвать певца Юрия Антонова.

«Ему в райдере нужно было обязательно две бутылки дорогого вина. Но он мог попросить возместить их стоимость деньгами. Он все вино забирал и к себе домой нес, в свой погреб», — пояснил Лавров.

Недавно Сергей Лавров заявлял, что у певицы Аллы Пугачевой непростой характер. По его словам, Примадонна могла ставить ультиматумы, чтобы какого-нибудь артиста убрали с проекта.

При этом Лавров считает, что Пугачева чувствовала конкуренцию с артисткой Валерией на шоу «Фабрика звезд». Он объяснил, что в то время исполнительница песни «Часики» собирала дворцы спорта. Лавров отметил, что тогда Валерия была как «SHAMAN в юбке».

9 декабря Юрий Антонов сравнил пение Алсу в шоу с комариным писком. Он спел вместе с артисткой на шоу «Дуэты». Позднее певец признался, что практически не слышал, как поет исполнительница. Он сравнил вокал Алсу с «комариным писком».

При этом Антонов добавил, что у него особое отношение к Алсу из-за близкой дружбы с ее отцом. Сама певица призналась, что мечтала о дуэте с Антоновым. Она назвала огромной честью то, что ей удалось спеть с артистом.

Ранее Филипп Киркоров раскрыл местонахождение Валерия Леонтьева.