Ирине Дубцовой понадобилась экстренная помощь врачей

Певице Ирине Дубцовой вчера понадобилась срочная помощь врачей. По данным Telegram-канала Mash, звезда вызвала к себе медиков практически ночью.

Как сообщает СМИ, у Дубцовой поднялось давление и мама артистки вызвала скорую помощь в их квартиру на Арбате. Прибывшие на место медики стабилизировали состояние артистки, поэтому обошлось без госпитализации.

10 декабря телеведущая Лера Кудрявцева попала в больницу с воспалением легких. Она должна была выступать на торжественной церемонии шоу «Песня года» в Минске, но по прилете почувствовала себя плохо. Близкая подруга Кудрявцевой, правозащитник Екатерина Гордон отметила, что шоу придется провести без Кудрявцевой, так как на снимках у нее воспаление легких.

Незадолго до этого стало известно о госпитализации певца Леонида Агутина. Певец рассказал, что ему сделали операцию из-за блуждающего тромба. Опасное состояние врачи обнаружили, когда музыкант приехал в больницу сделать обезболивающую блокаду перед концертом.

Ранее Сергей Пенкин стал заслуженным артистом России.