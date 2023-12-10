Из шоу «Суперстар» выгнали еще одного конкурсанта

Шоу «Суперстар» покинула певица Татьяна Маркова — ей не удалось набрать нужного количества баллов для прохождения в следующий этап.

Темой шестого выпуска стала «Дискотека века» — конкурсантам предложили исполнить современные и проверенные временем танцевальные хиты. Первым выступил Игорь Наджиев и набрал самые низкие баллы за все время своего участия в проекте: всего 5 из 8 за песню «Мадонна» Александра Серова. Следом за ним выступил Алексей Гоман с песней Анны Asti «По барам», однако судьи не оценили номер музыканта и также поставили ему всего 5 баллов из 8.

Маркова спела хит группы Labelle «Lady Marmalade» и получила максимальное количество баллов, но все-таки это не спасло звезду от вылета. В прошлом выпуске Маркова уже должна была покинуть проект, но судьи подарили ей иммунитет. В этот же раз коллегия жюри решила отдать предпочтение Алексею Гоману, который так же оказался в номинации на вылет вместе с Марковой.

Ранее Михалков предложил платить миллион долларов за победу в аналоге «Оскара».