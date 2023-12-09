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«Вести недели» с Дмитрием Киселевым получили ТЭФИ

Телеведущий Дмитрий Киселев получил ТЭФИ за «Вести недели»

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Москве объявили победителей национальной премии информационного и общественно-политического вещания ТЭФИ-2023 в номинации «Информационно-аналитическая итоговая программа». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу премии.

Лауреатом в этой категории стал информационно-аналитический проект «Вести недели», ведущим которого является гендиректор медиагруппы »Россия сегодня» Дмитрий Киселев. С передачей конкурировали «Центральное Телевидение» с Вадимом Такменевым и «Итоговая программа» с Петром Марченко.

«Это очень важная премия для всего журналистского сообщества, для всех тех, кто работает в новостях, для всех тех, для кого эта профессия — больше, чем профессия, а, действительно, дело жизни… И вот сегодня называют имена лучших из лучших… лучшая информационно-аналитическая итоговая программа — «Вести недели» и ее ведущий Дмитрий Киселев», — сказала корреспондент телеканала «России 1» Ольга Мещерякова в прямом эфире.

«Главным событием телевизионного сезона» назвали работу военных корреспондентов в зоне спецоперации России на Украине.

«Это сейчас делают наши ребята, наши военкоры, которые из регионов едут в «горячую точку», работают там каждый день. И это — ваша награда, ребята», — заявила получавшая премию Ольга Армякова .

ТЭФИ присуждается за высшие достижения в области телевизионных искусств с 21 декабря 1994 года. Победители получают бронзовую статуэтку «Орфей» работы скульптора Эрнста Неизвестного.

Накануне актер из Башкирии Владимир Гарцунов был признан «Лучшим драматическим актером» по версии бразильского фестиваля сериалов Rio Webfest.

Ранее Сергей Пенкин стал заслуженным артистом России.

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