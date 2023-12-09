«Вести недели» с Дмитрием Киселевым получили ТЭФИ

В Москве объявили победителей национальной премии информационного и общественно-политического вещания ТЭФИ-2023 в номинации «Информационно-аналитическая итоговая программа». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу премии.

Лауреатом в этой категории стал информационно-аналитический проект «Вести недели», ведущим которого является гендиректор медиагруппы »Россия сегодня» Дмитрий Киселев. С передачей конкурировали «Центральное Телевидение» с Вадимом Такменевым и «Итоговая программа» с Петром Марченко.

«Это очень важная премия для всего журналистского сообщества, для всех тех, кто работает в новостях, для всех тех, для кого эта профессия — больше, чем профессия, а, действительно, дело жизни… И вот сегодня называют имена лучших из лучших… лучшая информационно-аналитическая итоговая программа — «Вести недели» и ее ведущий Дмитрий Киселев», — сказала корреспондент телеканала «России 1» Ольга Мещерякова в прямом эфире.

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«Это сейчас делают наши ребята, наши военкоры, которые из регионов едут в «горячую точку», работают там каждый день. И это — ваша награда, ребята», — заявила получавшая премию Ольга Армякова .

ТЭФИ присуждается за высшие достижения в области телевизионных искусств с 21 декабря 1994 года. Победители получают бронзовую статуэтку «Орфей» работы скульптора Эрнста Неизвестного.

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