Забеременевшая в 11 лет звезда ток-шоу Исаева стала мамой в пятый раз

Забеременевшая в 11 лет и родившая в 2005 году первенца россиянка Валентина (Муслима) Исаева стала мамой в пятый раз. Об этом сообщает kp.ru.

Отцом первенца Вали, дочери Амины, стал 19-летний на тот момент гражданин Таджикистана Хабиб. Позже у них родились трое сыновей.

«Я родила сына. Неделя нам! Имя дала Усман. Со здоровьем все хорошо. Всех детей рожала с помощью кесарева. И на этот раз — тоже», — рассказала 29-летняя женщина журналистам.

С ее слов, беременность проходила сложно. 30-летний отец ребенка, заключивший с девушкой мусульманский брак уроженец Чечни, бросил ее, предварительно предложив взять еще одну жену. На выписку мужчина не приехал.

«Прислал смску, что отказывается от ребенка. Вот такой оказался. Когда стало ясно, что я беременна, он растерялся. Но потом говорил, что хочет записать на себя ребенка. Теперь же объясняет, что не может — отец забрал у него паспорт и не отпускает от себя», — рассказала Исаева.

Исаева рассказывала, что причиной ее развода с первым мужем стали избиения с его стороны и постоянные измены.

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