В сеть просочился райдер певицы Веры Брежневой на новогодние корпоративы

В интернете появился список условий и требований (райдер) украинской певицы Веры Брежневой перед выступлением. Положения «звездного» райдера опубликовал Telegram-канал Mash.

В публикации говорится, что для проведения выступления перед русскоязычной публикой на новогодних корпоративах, артистка требует от заказчиков тонированный Mercedes S-класса с Wi-Fi, усиленную охрану и отключения всех камер на сцене и в гримерке.

«Водителю запрещено душиться и разговаривать на протяжении всей поездки», — отмечается в материале.

По информации канала, для исполнительницы особенно важны отсутствие посторонних людей и темнота за кулисами.

До этого стало известно, что Вера Брежнева готова спеть перед россиянами за цену, которая выше на почти $11 тыс. ее обычного выступления. Стоимость выступления экс-солистки группы «Виа Гра» для россиян составит €50 тысяч плюс €25 тысяч на расходы.

Ранее Вера Брежнева потеряла последний бизнес в России.